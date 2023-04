Forderung nach Erhöhung Heils politischer Mindestlohn

Dass die Bundesregierung den gesetzlichen Mindestlohn 2015 hatte einführen müssen, lag an der noch immer fortdauernden Tarifflucht vieler Unternehmen. Wenn die Arbeitgeber zu hohe Lohnsteigerungen im Niedriglohnsektor beklagen, müssen sie sich also auch an die eigene Nase fassen. Was sich seit 2015 aber geändert hat, ist die größere Durchsetzungskraft der Gewerkschaften. Denn es fehlen nicht mehr nur Fachkräfte, es fehlen generell Arbeitskräfte in fast jeder Branche. Die Gewerkschaften haben deshalb auch in Niedriglohn-Berufen heute viel mehr Wumms als damals. Wie sehr, das hat zuletzt der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Dienst und bei der Bahn am 27. März eindrucksvoll gezeigt. Derzeit laufen hier Friedenspflicht und Schlichtungsverfahren. Doch klar ist schon jetzt, dass gerade auch die unteren Lohngruppen spürbare Verbesserungen erwarten können.