Johannes Vogel (FDP) zur Mindestlohn-Debatte „15 Euro Mindestlohn bedeuten 3100 Euro brutto im Monat“

Vogel Die Höhe des Mindestlohnes wird in Deutschland von einer unabhängigen Kommission der Tarifpartner empfohlen – nicht von der Politik. Das ist gut, hat sich bewährt und sollte so bleiben. Die Politik kann aber etwas anderes tun, damit sich Arbeit stärker lohnt: Auch Menschen mit kleineren Einkommen entlasten, damit sie mehr Netto vom Brutto haben. Denn bereits bei Mindestlohnempfängern liegt die Steuer- und Abgabenlast bei rund 40 Prozent vom Arbeitgeberbrutto. Das Mindeste ist, ein weiteres Inflationsausgleichsgesetz zu beschließen, damit der Staat auch die nächsten Jahre nicht an der Kalten Progression durch faktische Steuererhöhungen verdient. Der Staat sollte keinen Hunger auf Einmischung in die Lohnfindung haben, sondern Appetit auf Leistung machen mit attraktiven Anreizen und weniger Belastungen.