Mindestlohn wird angehoben : Pflegekräfte bekommen mehr Gehalt und Urlaub

Berlin Bundesarbeitsminister Heil und Bundesgesundheitsminister Spahn haben sich auf eine Erhöhung der Mindestlöhne in Pflegeberufen geeinigt. Beschäftigte bekommen außerdem mehr Urlaub.

Die Beschäftigten in der Pflege bekommen künftig mehr Geld und Urlaub. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verordnung, mit der die Empfehlungen der Pflegekommission vom Januar verbindlich werden. Bei qualifizierten Pflegehilfskräften steigt der Mindestlohn in Ost und West damit bis September auf 12,50 Euro und bis April 2022 auf 13,20 Euro.