Reis, Tee, Honig und Co. sollen kein Haltbarkeitsdatum haben Özdemir will Ausnahmen beim Mindesthaltbarkeitsdatum

Lang haltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig sollten nach dem Willen von Bundesagrarminister Cem Özdemir kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr haben. Das soll dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, sagte der Grünen-Politiker am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Luxemburg. „Wir brauchen eine verbindliche Ausnahmeliste für bestimmte haltbare Produkte“, so Özdemir.