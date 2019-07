Köln verliert Titel : Aachen und Bonn als Elite-Unis ausgezeichnet

Bonn Zwei NRW-Hochschulen dürfen sich „exzellent“ nennen – sie bekommen millionenschwere Fördermittel. Die Universität Köln hingegen verliert den Titel. Heidelberg punktet trotz Skandal.

Neben den zwei NRW-Hochschulen erhalten den Exzellenzstatus auch die TU Dresden, die Uni Hamburg, die Uni Heidelberg, das Karlsruher Institut für Technologie, die Uni Konstanz, die LMU München, die TU München, die Uni Tübingen sowie der Forschungsverbund aus Berliner Humboldt-Uni, der dortigen TU und der Freien Universität. Ihren Status verloren haben die Unis in Köln und Bremen. „Wir mussten uns heute noch einmal für die Besten der Besten entscheiden“, sagte Karliczek über die Auswahl. An der Kölner Uni, die seit 2012 den „Exzellenz“-Titel getragen hatte, war die Enttäuschung nach der Verkündung groß. „Wir sind in einem harten Wettbewerb mit den besten deutschen Universitäten unterlegen“, sagte Rektor Axel Freimuth.

In der ersten Phase der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern hatten im vergangenen September bereits 34 Unis Geld für bestimmte Forschungsfelder erhalten. So wird in Bonn ein Robotik-Projekt unterstützt, in Bochum eines zu Cyber-Sicherheit. In Münster wird eine Untersuchung zur Verflechtungen von Religion und Politik gefördert. Diese sogenannten Exzellenzcluster, in denen Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und Institutionen an einem Projekt zusammenarbeiten, bekommen insgesamt 385 Millionen Euro im Jahr. Bei den nun gekürten Exzellenzuniversitäten steht dagegen die dauerhafte Strategie zur Spitzenforschung im Fokus. Nach Angaben der Landesregierung nimmt NRW mit zwei Exzellenz-Unis sowie 14 Exzellenzclustern bundesweit eine Spitzenposition ein und hat seine Bilanz im Vergleich zur Entscheidung von 2012 um vier Cluster ausgebaut.