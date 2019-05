Steuerreform : Söder will Bürger und Unternehmen um Milliarden entlasten

Söder will Bürger und Unternehmen um Milliarden entlasten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in Wien. Foto: AP/Ronald Zak

Berlin CSU-Chef Markus Söder will nach der Europawahl am 26. Mai ein milliardenschweres Konzept zur Steuerentlastung vorlegen. Der bayerische Ministerpräsident fordert unter anderem die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Hinzu kommen solle eine Senkung der Unternehmenssteuerbelastung um fünf Prozentpunkte, eine Senkung der Stromsteuer für Unternehmen und Bürger sowie steuerliche Anreize für eine Senkung des CO 2 -Ausstoßes. „Es ist Zeit für mehr Union“, betonte Söder bei einem Besuch in der österreichischen Hauptstadt Wien. Es könne nicht sein, dass man als Union Woche für Woche nur auf „abstruse Vorschläge“ der SPD reagieren müsse.

Söders Vorstoß ist dem Vernehmen nach mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer aber nicht abgestimmt. Er wolle sich in diesen Fragen in den kommenden Wochen mit der SPD abstimmen, sagte Söder in Wien.