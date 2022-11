Milliarden für Zinsen statt fürs Klima : Bremst die hohe Verschuldung die Ampel?

Berlin/Kassel Angesichts steigender Zinsen fließen nächstes Jahr 38 Milliarden Euro in alte Schulden und können demnach nicht für Bildung und Klima ausgegeben werden. Finanzminister Lindner hat die Menschen auf schrumpfende Gestaltungsspielräume eingestimmt.

Mit einem Hinweis auf die Folgen von Verschuldung hat Bundesfinanzminister Christian Lindner eine neue Debatte um die Ernsthaftigkeit der Schuldenbremse ausgelöst - und eine weitere über schrumpfende Möglichkeiten der Politik vorbereitet. Vor dem FDP-Nachwuchs in Kassel sagte der Vorsitzende der Liberalen: „Im nächsten Jahr werde ich 38 Milliarden Euro an Zinszahlungen für alte Schulden aufwenden müssen. Das sind 38 Milliarden Euro, die weder in Bildung noch in Klimaschutz investiert werden können“, gab der Chef des Finanzressorts zu bedenken. Damit sei klar, dass die Schuldenbremse keine Chancenbremse sei, sondern das Gegenteil davon. Die Jungen Liberalen verlangten von Lindner, dass die FDP in der Regierung nicht länger als „Korrektiv“ auftrete, sondern sich als Gestaltungsmacht zeige. Doch gerade der Gestaltungsspielraum dürfte sich durch die Zinsentwicklung verringern.

Am Wochenende tauchte das Thema auch bei den innerparteilichen Debatten der SPD auf. Während Juso-Chefin Jessica Rosenthal ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse auch für das nächste Jahr erreichen will, erinnerte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert daran, dass die SPD diese mit beschlossen habe. Allerdings sprach er auch von einem Finanzminister, der sich an ein Stoppschild mit der Aufschrift Schuldenbremse klebe - ein ironischer Vergleich mit Klima-Aktivisten, die sich an Wände und Straßen festkleben.

Die Belastungen der staatlichen Haushalte durch Zinszahlungen für Kredite hatte sich im vergangenen Jahrzehnt trotz zunächst noch zunehmender Verschuldung deutlich verringert. Dadurch wurden die politischen Handlungsspielräume enorm vergrößert. In der Folge des Ukraine-Krieges, der zunehmenden Inflation und der steigenden Energiepreise wurden die Zinssätze jedoch kontinuierlich erhöht. Im Sommer hatte die Europäische Zentralbank die Zeit der Negativzinsen beendet, in der vergangenen Woche in einem weiteren Schritt um 0,75 Punkte auf nun 2,0 Prozent erhöht.

Das bedeutet auch für die Finanzverantwortlichen von Bund, Ländern und Gemeinden, die Möglichkeiten der Haushalte anzupassen, wenn es beim Ziel bleibt, nach der Coronakrise im nächsten Jahr wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Im Bundeshaushalt dürften Korrekturen im Volumen mehrerer Milliarden für einzelne Ressorts notwendig werden. Dabei befinden sich die Verhandlungen der Haushälter über die genauen Möglichkeiten der Ministerien gerade in der Schlussphase.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, warf Lindner vor, dass bei ihm Reden und Handeln nicht zusammen passten. „Man kann nicht auf der einen Seite fehlende Gestaltungsspielräume durch eine steigende Zinslast beklagen und auf der anderen Seite immer neue Schattenhaushalte einrichten und immer neue Schulden auftürmen“, sagte Frei unserer Redaktion. Die Schuldenbremse stehe bei Lindner in Wirklichkeit nur noch auf dem Papier. „Er verantwortet in diesem Jahr neue Schulden in Höhe von 500 Milliarden Euro - soviel wie nie zuvor“, erläuterte Frei. Auch an den Finanzmärkten sei derzeit durch steigende Zinsen ein „Epochenbruch“ zu erleben, meinte Frei. „Die Zeit des zinslosen Kredits ist zu Ende.“