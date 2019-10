Kommentar zur Türkei-Offensive : Totalversagen auf allen Ebenen

Berlin Die Türkei marschiert in Syrien ein und Nato und EU schauen zu. Man kann es nicht fassen.

Die Türkei, ein Nato-Partner, lässt Truppen in Nordsyrien einmarschieren, wo ein Funke reicht, um einen Flächenbrand weit über die Region hinaus anzuzünden. Die USA lassen die Kurden, die dort ihre Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz IS waren, im Stich und ziehen ihre Leute ab. Präsident Trump sagt, er wolle nicht plötzlich einem Nato-Partner gegenüberstehen, droht Ankara aber immerhin mit saftigen Wirtschaftssanktionen. Dazu kann sich wiederum die EU nicht durchringen – auch Deutschland nicht. Nicht einmal auf ein Waffenembargo können sich die EU-Partner einigen. Und auch Deutschland lässt erst einmal nur keine neuen Rüstungsexporte zu. Bereits genehmigte Lieferungen werden nicht gestoppt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt derweil vor einer Isolierung der Türkei. Ein Totalversagen auf allen Ebenen.

Das Vertrauen in das große, angeblich doch auf Frieden ausgerichtete Militärbündnis und in die westliche Wertegemeinschaft EU wird weiter erschüttert. Die türkische Militärintervention und ihre dramatischen Folgen schnüren einem die Kehle zu. Zivilisten fliehen in Massen. Männer, Frauen, Kindern. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind es schon 200.000 Menschen. Tod und Vertreibung im Namen eines Nato-Partners. Und dessen Verbündete schauen zu. Und wenn sie nicht langsam aufwachen, hängen sie mit drin. Da ist die Beistandspflicht in Artikel 5 des Nato-Vertrags ganz klar: Wird ein Nato-Staat angegriffen, gilt das als Angriff auf alle Partner. Syrische Truppen können bald türkischen Soldaten auf syrischem Gebiet gegenüberstehen. Was macht der Nato-Generalsekretär dann? Weiter um Verständnis für die Türkei werben?