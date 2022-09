Mutmaßliche Mikro-Panne : Wirbel um Äußerungen von AfD-Politiker

Berlin Der Vorfall erinnert an den Rauswurf des früheren AfD-Pressesprechers Christian Lüth, der mit den Worten zitiert worden war: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.“

Äußerungen des AfD-Bundestagsabgeordneten und Parteivorstandsmitglieds Harald Weyel haben am Mittwoch in Berlin für Diskussionen gesorgt. Hintergrund ist eine mutmaßliche Mikrofon-Panne bei einer AfD-Veranstaltung am Dienstagabend zum Thema Energiekrise. Der CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger postete nach der Veranstaltung einen 22-sekündigen Ausschnitt auf Twitter und bei Facebook. Darin ist Weyel zu sehen und zu hören, wie er im Gespräch mit einem anderen Teilnehmer auf dessen Aussage, es werde dramatisch werden, antwortet: „Man muss sagen, hoffentlich, oder? Wenn's nicht dramatisch genug wird, dann geht's so weiter wie immer.“