Kostenpflichtiger Inhalt: Thüringens CDU-Chef Mike Mohring im Interview : „Da gab es eine Hysterie“

Mike Mohring, CDU-Chef in Thüringen. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Der Thüringer CDU-Chef spricht über die mögliche projektbezogene Zusammenarbeit mit der Linken – und die Aufregung darüber in seiner Partei. Das aus seiner Sicht aber alles überlagernde Problem ist: „Die Gesellschaft fällt auseinander.“ Das müsse auch der Bundesvorstand bei seiner Klausur am Freitag und Samstag in Hamburg thematisieren.