Thüringens CDU-Chef Mohring : „Habe den Kampf gegen den Krebs gewonnen“

Erfurt Im Januar hatte Thüringens CDU-Chef Mike Mohring seine Krebserkrankung publik gemacht. Jetzt hat er sie überstanden und will Ministerpräsident in Thüringen werden.

In Thüringen wird Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt. Mohring wurde bereits im vergangenen Oktober per Akklamation zum Spitzenkandidaten bestimmt. Am Samstag soll er auf einer Landesvertreterversammlung in Erfurt offiziell auf Listenplatz eins gewählt werden.