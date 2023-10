Migrationspolitik Eine zentrale Aufgabe des Staates

Derzeit heißt es in der Debatte um die Migrationspolitik oft, die Zahlen der irregulären Einwanderung nach Deutschland müssten runter. Insbesondere, um den Druck von den Kommunen zu nehmen, von denen viele bereits seit Monaten Alarm schlagen. Was diese abstrakte Formulierung konkret bedeutet: Es sollen mehr Menschen in anderen EU-Staaten bleiben oder gar nicht erst in die EU reisen dürfen, wenn sie kein Visum oder keinen Anspruch auf Asyl haben. In der Konsequenz heißt das, Europa wird sich stärker abschotten.