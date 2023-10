Migrationsdebatte Baerbock will Unterstützung für Kommunen hochfahren

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in der Migrationsdebatte für eine stärkere Unterstützung der Kommunen ausgesprochen - auch durch die Länder. Zur Unterbringung der Geflüchteten müsse man „in Deutschland die Unterstützung der Kommunen massiv nach oben fahren“, sagte die Grünen-Politikerin am Montagabend in der n-tv-Talkshow „Beisenherz“. Zugleich ergänzte sie: „Hier sind auch die Länder gefragt, zu prüfen, wie sie die Kommunen noch besser unterstützen können, mit dem Geld, das sie vom Bund bekommen.“