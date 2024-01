Kampf gegen irreguläre Migration Das heikle Unterfangen neuer Migrationsabkommen

Auf Augenhöhe, vertrauensvoll, mit Rücksicht auf beiderseitige Interessen – das ist das Vokabular, das die Bundesregierung gerne auspackt, sobald es um das schwierige Geschäft neuer Migrationsabkommen geht. Es ist ein heikles Unterfangen, keine Frage. Ganz wesentlich geht es bei diesen Abkommen doch darum: Die Bundesregierung will abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht wieder in ihre Herkunftsländer zurückschicken, umgekehrt will sie gut ausgebildete Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland locken. Was aus deutscher Perspektive erstrebenswert sein mag, kann in den Herkunftsstaaten als westliche Überheblichkeit wahrgenommen werden. Das weiß man in der Bundesregierung ganz genau. Es mündet oftmals in eine übervorsichtige Kommunikation.