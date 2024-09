Neues Treffen von Ampel und Opposition anberaumt Bundesregierung kündigt härteres Vorgehen gegen Migration und Terror an

Das Sicherheitspaket der Ampel – eine Reaktion auf den islamistischen Terroranschlag von Solingen – umfasst drei Kernbereiche: eine Verschärfung des Waffenrechts, härtere Maßnahmen gegen gewaltbereiten Islamismus und Änderungen des Aufenthaltsrechts. „Wir sorgen für mehr Schutz vor islamistischem Terror, striktere Abschiebungen von Gewalttätern, Messerverbote und Gesichtserkennung von Straftätern“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Wochenende. Der entsprechende Gesetzentwurf könnte schon in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Denn auch die Grünen, in deren Bundestagsfraktion es noch rechtliche Bedenken an der Umsetzbarkeit einiger Maßnahmen gab, wollen das Sicherheitspaket nun mittragen. Man sehe, „dass es notwendig ist, in dieser sicherheitspolitisch so herausfordernden Zeit, schnell in die parlamentarischen Beratungen einzusteigen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Montag in Berlin. „Aber wir werden diesen Gesetzentwurf im Parlament bis zur zweiten und dritten Lesung auch sehr ausführlich prüfen“, fügte Dröge an.