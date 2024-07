Nach EM und Olympia Mehrere Landesminister plädieren für deutlich verlängerte Grenzkontrollen

Ein Sportgroßereignis folgt auf das nächste, und mit ihnen die Debatten über die Sicherheit an den deutschen Grenzen. Während der Fußball-Europameisterschaft hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet, um Extremisten und Gewalttäter wie Hooligans an der Einreise zu hindern. Verstärkte Kontrollen gibt es nun auch an der Grenze zu Frankreich während der Olympischen Spiele, sie gelten bis zum 30. September. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftige am Freitag, dass er Grenzkontrollen für eine sinnvolle Maßnahme zur Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland hält. „Generell ist es unsere Absicht, die deutschen Grenzen weiterhin strikt zu kontrollieren“, sagte Scholz der „Saarbrücker Zeitung“. Offen ließ er allerdings, ob er eine Verlängerung über die bestehenden Fristen hinaus anstrebt.