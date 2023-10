Flucht aus Nordafrika Faeser in migrationspolitischer Mission in Marokko

Aus europäischer Perspektive weckt der Norden Afrikas Sorgen und Hoffnungen zugleich. Sorgen, da von der nordafrikanischen Küste aus Tausende Flüchtlinge die gefährliche Überfahrt in Schlepperbooten antreten. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind von Jahresbeginn bis Ende September bereits mehr als 180.000 Menschen über das Mittelmeer in Europa angekommen. Die meisten davon legen zwar in Tunesien ab, dennoch gilt Marokko seit Jahren als wichtiges Transitland für Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika und auch aus arabischen Ländern. Damit ist, anderseits, auch die Hoffnung verbunden, mit nordafrikanischen Staaten zusammenzuarbeiten, um die vielfach tödlich verlaufende Flucht über das Mittelmeer einzudämmen. Auch in dieser Mission besucht Faeser an diesem Montag und Dienstag Marokko.