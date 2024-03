MPK mit Kanzler Olaf Scholz Worum Bund und Länder in der Migrationspolitik ringen

Kanzler Scholz und die Länderchefs sind sich darin einig, dass sie für eine schnellere Arbeitsaufnahme von Schutzsuchenden in Deutschland sorgen wollen – dies sei „der beste Weg für mehr Akzeptanz und schnellere Integration“, heißt es in einem Beschlussentwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Einige Weichen sind dafür bereits gestellt. So können Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen nun bereits nach sechs anstatt wie bisher erst nach neun Monaten arbeiten. Kontroverse Diskussionen gab es zuletzt über eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Hintergrund ist eine seit langem geltende, aber kaum genutzte Regelung: Sie sieht vor, dass Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften soweit wie möglich gemeinnützige Arbeit für eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent pro Stunde angeboten werden soll. Lehnen sie dies ohne triftigen Grund ab, können Sozialleistungen gekürzt werden.