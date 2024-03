MPK mit Kanzler Olaf Scholz Was Bund und Länder in der Migrationspolitik vorhaben

Kanzler Scholz und die Länderchefs wollen für eine schnellere Arbeitsaufnahme von Schutzsuchenden in Deutschland sorgen. Scholz sagte, die Arbeitsmarktintegration spiele eine „ganz große Rolle“. Einige Weichen sind dafür bereits gestellt. So können Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen nun etwa bereits nach sechs anstatt wie bisher erst nach neun Monaten arbeiten. „Arbeitsverbote, die für Flüchtlinge bisher existiert haben, sind weitgehend aufgehoben“, betonte der Kanzler. Es gehe jetzt darum, dass Gemeinden, Länder und der Bund mit dem sogenannten Job-Turbo und weiteren Aktivitäten „alles dafür tun, dass möglichst viele von denjenigen, die sich in Deutschland aufhalten, auch schnell in Arbeit und Beschäftigung kommen“, so Scholz.