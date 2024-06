Ministerpräsidentenkonferenz Stundenlange Beratungen zur Migration – weiter offene Fragen

Besonders die unionsgeführten Länder drängen darauf, Asylverfahren in Länder außerhalb der Europäischen Union zu verlagern. Bei den SPD-geführten Ländern überwiegt stattdessen die Skepsis über solche Lösungen, die mit Großbritanniens Ruanda-Modell und Italiens Albanien-Modell zwar prominente, aber bislang wenig erfolgreiche Vorreiter haben. Das Bundesinnenministerium hatte in aufwendigen Expertenanhörungen die Voraussetzungen geprüft. Das Ergebnis: Drittstaaten-Modelle wären rechtlich grundsätzlich möglich, haben jedoch extrem hohe praktische Hürden. Der Migrationsexperte Hans Vorländer hat aber auch rechtliche Bedenken. Die Genfer Flüchtlingskonvention gelte und menschenrechtliche Standards sollten eingehalten werden. „Das wäre keineswegs garantiert, wenn man ein Asylverfahren und die Schutzgewähr in einen Drittstaat verlegt“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR) unserer Redaktion. Laut Vorländer seien solche Lösungen auch „extrem teuer“. In Großbritannien würden Summen genannt, dass es etwa 600 Millionen Euro kosten würde, etwa 1000 Geflüchtete nach Ruanda zu bringen. „Das Geld sollte man besser in Deutschland investieren, um Asyl und Integration besser zu organisieren“, betonte er.