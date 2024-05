Report Globale Flucht 2024 Migrationsexperten stellen EU-Asylreform ein vernichtendes Zeugnis aus

Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) wird aus Sicht von Migrationsexperten nicht die erhoffte Ordnung der Flucht nach Europa und keine solidarischere Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU bringen. Im Gegenteil stellt der „Globale Flucht Report 2024“, an dem 37 Experten beteiligt waren, der Reform ein vernichtendes Urteil aus. Zwar sei die Einigung unterschiedlicher Interessen ein Durchbruch, inhaltlich aber weise diese Reform „eine deutliche Schieflage“ auf, sagte der Migrationsforscher Franck Düvell von der Universität Osnabrück am Montag in Berlin. Er ist Koordinator des Verbundprojekts „Flucht und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer“, das den Report jährlich herausgibt. Laut Düvell gerät das Ziel, Asylsuchenden Schutz zu gewähren, ins Hintertreffen.