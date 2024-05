Einwanderung in den Arbeitsmarkt Was die neue Chancenkarte bringen soll

Der Migrationsforscher Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass die Wirkung der Chancenkarte „sehr überschaubar“ sein wird. „Anders als beim Punktesystem etwa in Kanada, das einen Weg ins dauerhafte Aufenthaltsrecht ebnet, geht es bei der deutschen Chancenkarte ja nur um die Möglichkeit der Arbeitssuche“, betonte Brücker. Es gebe also ein relativ kompliziertes Verfahren mit vielen Voraussetzungen, um überhaupt die Chance zu bekommen, sich in Deutschland einen Job suchen zu können. „Viele Menschen suchen sich Arbeit aber über andere Wege, etwa über Jobinterviews per Videokonferenz oder ein Touristenvisum“, sagte Brücker. Dagegen hält der Migrationsforscher Hans Vorländer von der TU Dresden die Änderungen für nützlich, um mehr Anreize für eine Erwerbsmigration zu schaffen. „Sie machen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt einfacher und öffnen ihn zudem für neue Zielgruppen“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Migration und Integration (SVR) unserer Redaktion. Bei Punktesystem hätte sich der SVR aber „mehr Mut zur Vereinfachung“ gewünscht. „Das deutsche Migrationsrecht ist mittlerweile so kompliziert, dass nur noch wenige es verstehen“, so Vorländer. Im Bereich der Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften sei das „ganz klar ein Wettbewerbsnachteil“.