„Dumm und unredlich“ : Kritik an Studie zu fremdenfeindlichen Ansichten

Berlin Sigmar Gabriel und Armin Laschet werfen der „Mitte-Studie“ Stimmungsmache vor. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wehrt sich gegen die Anschuldigungen.

Der ehemalige Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, hat die „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung kritisiert. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung kritisierte Gabriel, die Autoren hätten mit der Studie feststehende Meinungen bestätigen wollen und die Ergebnisse entsprechend interpretiert. Man hätte die Deutschen für ihr Demokratieempfinden loben müssen, statt sie in die „rechte Ecke“ zu stellen, sagte der Sozialdemokrat. Die Auslegung der Studie zementiere Vorurteile, statt sie aufzubrechen. Gabriel: „Das ist dumm und unredlich.“

Die Projektverantwortliche bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Franziska Schröter, weist Gabriels Vorwürfe zurück. „Man muss die Frage stellen, ob Herr Gabriel die Studie überhaupt gelesen hat“, sagte sie. „Wir haben sehr wohl an vielen unterschiedlichen Stellen auch die positiven Ergebnisse unserer Erhebung herausgestellt. Und zwei Fragen aus der Studie herauszupicken und anhand derer zu meinen, wir würden Befragte als rechtspopulistisch kategorisieren, ist wissenschaftlich und sachlich einfach falsch.“ Die Kategorisierung in „rechtspopulistisch“ oder gar „rechtsextrem“ finde anhand mehrdimensionaler, wissenschaftlich komplexer Konstruktionen statt. „Zu behaupten, Teilnehmer der Umfragen würden aufgrund einzelner Antworten in die rechte Ecke gestellt, greift viel zu kurz.“

Kritik am Titel der Studie – „Verlorene Mitte“ – würde sie schon eher verstehen, wenn man den Titel als Feststellung liest. „Aber wir behaupten an keiner Stelle, dass die Mitte der Gesellschaft verloren ist. Wir machen nur auf Entwicklungen aufmerksam und stellen die Frage, ob und was die Mitte verliert“, so Schröter.