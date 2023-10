Flucht und Asyl Endlich Fortschritte in der Migrationspolitik in Sicht

Es hat gedauert, doch nun kommt endlich Bewegung in die Migrationspolitik. In dieser Woche hat die Bundesregierung das sogenannte Migrationspaket 2 auf den Weg gebracht, das zwei zentrale Punkte enthält: Zum einen sollen Abschiebungen von Personen, die nicht im Land bleiben können, erleichtert werden. Zum anderen sollen Hürden abgebaut werden, damit Asylbewerber mit Bleibechancen schneller in Deutschland arbeiten dürfen. Sie sollen schneller in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und so bestenfalls nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen zu sein.