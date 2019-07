Kostenpflichtiger Inhalt: Umgang mit Einwanderung : Rückkehr der preußischen Tugenden

Friedrich II., König von Preußen 1740–1786. Foto: AKG. Foto: akg

Meinung Düsseldorf Was ist deutsch? Wer kann Deutscher werden? Diese Fragen beschäftigen das Land. Wer meint, in dieser Frage sei Pragmatismus von Vorteil, der darf auch in der Geschichte suchen. Einladung nach Potsdam. Ins Jahr 1740.

Ein Ausländer. Schlimmer: ein Katholik. Antonio Rumy aus Italien wünscht das Handelshaus seines Vaters in Frankfurt an der Oder zu übernehmen und benötigt dafür das Bürgerrecht. Aber ein Katholik? Im evangelischen Preußen? Es gibt Bedenken, und die Sache landet beim König, bei Friedrich II., der erst seit zwei Wochen auf dem Thron sitzt. Seine Verfügung vom 15. Juni 1740 lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Alle Religionen seindt Gleich und guht, wan nuhr die Leute, so sie profesieren, Ehrlige leute seindt, und wen Türken und Heiden kähmen und wolten das Land pöpliren, so wollen Wier sie Mosqueen und Kirchen bauen.“ Im Klartext: Solange die Menschen gute Untertanen sind, mögen sie glauben, was sie wollen, und bekommen auch ihre Gotteshäuser dafür. Und Rumy kann Preuße werden.

Seine Geschichte scheint uns heute weit entrückt, wie die konfessionell geprägte Zeit, in der sie spielt. Aber wenn man „Konfession“ durch „Religion“ ersetzt oder, besser noch, durch „Herkunft“, ist man schon recht nahe dran an unserer politischen Lebenswirklichkeit. An der Debatte nicht mehr um preußische, aber um deutsche Identität.

Info Kleine Geschichte des klassischen Preußen Politik Einen König hat Brandenburg-Preußen erst ab 1701, als sich Kurfürst Friedrich III. in Königsberg zum König Friedrich I. krönt. Sein Sohn, „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I., baut eine schlagkräftige Armee auf; sein Enkel Friedrich II. („der Große“) macht mit in einer Reihe von Kriegen Preußen zur Großmacht. Wirtschaft Die preußischen Herrscher werben gezielt Kolonisten an, um das Land zu bevölkern. Unter Friedrich II. wird das Oderbruch östlich von Berlin trockengelegt. Ökonomie ist für ihn allerdings stets Mittel der Politik, kein System, das sich nach eigenen Gesetzen entwickelt. Kultur In Preußen entwickeln sich Salons und Gesellschaften, die die vornehme Konversation pflegen. Volle Pressefreiheit gibt es allerdings nicht. Friedrich II. holt den Philosophen Voltaire an seinen Hof, lässt Schlösser wie Sanssouci bauen. 1763 wird die Königliche Porzellan-Manufaktur gegründet. Ende des Jahrhunderts gilt Berlin als „Spree-Athen“. Lesetipps Sebastian Haffner: Preußen ohne Legende. Siedler, 536 Seiten, 19 Euro.

Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947. Pantheon, 896 Seiten, 20 Euro.

Diese Debatte wird seit Beginn des Jahrtausends in Schüben, seit der Flüchtlingskrise von 2015 aber praktisch in Permanenz geführt. Jüngst hat sie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fortgeführt: In der „FAZ“ schlug er vor, Deutschland als „Bekenntnisnation“ zu verstehen (und nicht mehr als Kulturnation, die sich vor allem über gemeinsame Abstammung und Erfahrung definiert). Hans zog dafür den Franzosen Ernest Renan heran, der 1882 „gemeinsames Wollen in der Gegenwart“ als Bedingung für die Existenz einer Nation nannte.

Die Nation nicht als Schicksal, sondern als Ergebnis aus Angebot und Entscheidung – Hans zielte unverkennbar auf das Einwanderungsland Deutschland. Und da kommt Preußen ins Spiel. Denn so wie die Bundesrepublik heute brauchte Preußen im 18. Jahrhundert Fachkräfte, Leute wie Antonio Rumy, französische Hugenotten, Nassauer, Pfälzer, Österreicher. Der Staat ist nicht wählerisch. Denn er bezieht seine Identität nicht aus der Kultur, sondern aus dem Bekenntnis seiner alten und neuen Untertanen zu ihm. Die müssen nur „ehrlige Leute“ sein, was auch heißt: unbedingt gehorsam. Religiös aber ist Preußen indifferent; der Staat pflegt ein pragmatisches Verhältnis zum Jenseits. Und er führt auch schon Debatten, wer ihm angehören kann. Heute wird über Muslime geredet, vor 250 Jahren über Katholiken und Juden.

Preußen fehlt dabei alles Blutundbodenhafte. Kein Wunder: Es ist ja auch nicht aus einem der alten deutschen Volksstämme erwachsen wie Bayern, sondern eine „gemachte“, sozusagen künstliche Nation. (Das ist, nebenbei, einer der Gründe, warum es so unsinnig ist, den Nationalsozialismus als die letzte und extremste Konsequenz des Preußentums zu sehen. Er war in vielem das genaue Gegenteil.)

Der große Publizist Sebastian Haffner hat im Preußen des 18. Jahrhunderts „etwas Hartes, Metallisches“ gesehen, aber auch die „kühle Liberalität, Gerechtigkeit und Toleranz“ dieser Staatsmaschine bewundert. Sie war zwischen 1700 und 1800 ungemein erfolgreich, politisch-militärisch, wirtschaftlich und kulturell. Preußen war nicht nur auf der Höhe der Zeit, es war seiner Zeit voraus.

Zu dieser Periode passt so gut wie zu keiner anderen das Motto des preußischen Schwarzen Adlerordens: „Suum cuique“, „Jedem das Seine“, dessen sich viel später die Nazis als KZ-Motto bemächtigten. Im klassischen Preußen war der Satz aber kein Hohn, sondern Programm. In Haffners Worten: „Der Staat war vorurteilslos, vernünftig, praktisch und gerecht. Solange man dem Staat gab, was des Staates war, gab er seinerseits ,jedem das Seine’.“

Spätestens jetzt springen die Parallelen zur Gegenwart ins Auge, etwa wenn Tobias Hans formuliert, aus dem Bekenntnis zur Nation ergebe sich zwangsläufig eine Haltung: „Ohne Fleiß, Zielstrebigkeit, Disziplin, Aufrichtigkeit, ohne Respekt, Rücksichtnahme und Solidarität werden wir eine freiheitliche, prosperierende und menschliche Zukunft nicht gewinnen.“ Bis auf Rücksichtnahme und Solidarität ist das geradezu ein Katalog preußischer Tugenden.

Gewiss hat jede Parallelisierung Grenzen. Historiker haben herausgearbeitet, wie sehr Preußens Liberalität von der Person des Königs abhing; dass der Diskurs vor allem eine Sache der Staatsdiener war; dass der ganze hochmoderne Staatsmechanismus keinem klaren Bauplan folgte – von der kriegerischen Außenpolitik zu schweigen. Hans ist auch vorgeworfen worden, am Ende predige er bloß den Verfassungspatriotismus, den der Politologe Dolf Sternberger als Begriff schon 1970 geprägt hat.

Mag alles sein. Trotzdem hat Hans recht, und trotzdem darf man zur Inspiration auf Preußen schauen: Wir brauchen einen zeitgemäßen Nationsbegriff, der offen ist für das Neue und die Neuen, die sich mit ihm identifizieren wollen. Religion darf dabei kein Hindernis sein, weder für die Offenheit der Nation noch für die Identifikation der Neuen. Gesetzestreue steht nicht zur Disposition. Der Staat darf, er muss sogar Anforderungsprofile definieren.