Debatte über Grenzkontrollen FDP dringt auf bessere Ausstattung der Bundespolizei

Während der Fußball-EM hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verstärkte Kontrollen an allen Grenzen angeordnet, mit dem Ziel, Extremisten und Gewalttäter an der Einreise zu hindern. Wegen der Olympischen Spiele bestehen die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich bis 30. September fort. Darüber hinaus wurden die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, zur Schweiz und zu Österreich temporär verlängert.