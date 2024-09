Asylpolitik Reden wir zu viel über Flüchtlinge und Migration?

Das Thema ist also mit Macht da, es wird diskutiert. Radikale Parteien profitieren. Doch trotz einiger Schritte in Richtung Verschärfung der Zuwanderung will der politische Durchbruch nicht gelingen. Es ist unklar, was rechtlich geht. Die Forderung der Union nach direkten Zurückweisungen an der Grenze ist bei der Ampel-Regierung nicht mehrheitsfähig, Experten wie der Migrationsforscher Gerald Knaus halten sie auch für fragwürdig. Die Grünen wehren sich gegen weitere sichere Herkunftsstaaten oder Asylverfahren in Drittländern. Der Kompromiss der Europäischen Union zur Migration wirkt erst ab 2026. Von einer politischen Lösung sind die demokratischen Parteien in Deutschland also weit entfernt, obwohl das Rezept von 1993 mit den sicheren Herkunftsstaaten helfen würde. Der Strom der Flüchtlinge wird vorerst anhalten. Und mit den Zahlen und den Belastungen dürfte das Thema nicht von der politischen Tagesordnung verschwinden.