Nach tödlicher Attacke von Mannheim Abschiebungen von Afghanen – Bundesregierung soll Deal mit Usbekistan planen

Nach dem brutalen Messerattentat eines Afghanen in Mannheim Ende Mai, bei dem ein Polizist ums Leben kam, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, Straftäter auch nach Afghanistan oder Syrien abzuschieben. Bislang ist noch weitgehend unklar, wie die Bundesregierung diesen Vorstoß in die Tat umsetzen will – organisatorisch wie rechtlich. Zumal in Afghanistan die islamistischen Taliban an der Macht sind, Deutschland derzeit keine Beziehungen zu Afghanistan und auch keine Botschaft vor Ort hat. Doch nun zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung einen Abschiebe-Deal mit dem nördlich angrenzenden Usbekistan anstrebt.