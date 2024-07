Debatte in der Bundesregierung Warum Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan heikel sind

Im Auswärtigen Amt (AA) gibt es dagegen eine größere Zurückhaltung. Nach einer Lageeinschätzung des AA, über die am Wochenende zuerst die „Bild am Sonntag“ berichtete, gibt es nach wie vor große Sicherheitsprobleme in Syrien. Danach komme es in allen Landesteilen Syriens weiterhin zu Kampfhandlungen unterschiedlicher Intensität, wie ein Sprecher des AA am Montag in Berlin sagte. „Zudem liegen auch glaubwürdige Berichte über teils schwerste und willkürliche Menschenrechtsverletzungen vor, darunter Folterpraktiken und Hinrichtungen, von denen in der Vergangenheit auch schon Rückkehrer betroffen waren.“ Daher würden die Vereinten Nationen weiterhin zu der Einschätzung kommen, dass die Bedingungen für eine sichere Rückkehr von Geflüchteten derzeit nicht gegeben seien, so der Sprecher. Der Asyllagebericht zeichne ein „realistisches Bild der Lage vor Ort“.