Erster Abschiebeflug nach Kabul Ausgerechnet Afghanistan

Man darf nicht beckmesserisch und kleinlich sein. Das Signal, dass es die Bundesregierung mit den Abschiebungen ernst meint, ist richtig. Man fragt sich aber, ob ausgerechnet Afghanistan der richtige Adressat für solche Ausweisungen ist. Die Lage in Marokko, Algerien oder Tunesien ist im Vergleich zum Staat am Hindukusch um ein Vielfaches zivilisierter. Hier wehren sich die Grünen mit Händen und Füßen, diese Länder als sichere Herkunftsstaaten anzusehen. Warum geht die Bundesregierung nicht diesen Weg, sondern zieht eine vielleicht einmalige, zugleich aber höchst umstrittene Abschiebung in ein Land mit einer der schlimmsten Regierungen der Erde vor? Auch in einer aufgeheizten Stimmung sind Rationalität und Voraussicht die besten Ratgeber.