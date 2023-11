Deutschlandpaktes sei „ein PR-Gag“ gewesen Union im Bundestag kritisiert Beschlüsse zur Migration als nicht ausreichend

Kritik an den Beschlüssen von Bund und Ländern kam auch von der Caritas. „Das, was Bund und Länder beschlossen haben, wird niemanden, der in der Heimat verfolgt wird, der keine Perspektive für sich und seine Kinder sieht, davon abhalten, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen“, erklärte Caritas-Vorstand Steffen Feldmann am Mittwoch in Berlin. Ähnlich hatte sich am Dienstag die Diakonie geäußert. Leistungen zu kürzen, die schon jetzt unter dem Existenzminimum lägen, treffe besonders Alte, Kranke und Kinder.