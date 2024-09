Uneinigkeit bei Zurückweisungen von Flüchtlingen Grüne bringen gemeinsame Grenzpatrouillen mit Nachbarländern ins Gespräch

Innenministerin Faeser will nun in wenigen Tagen bis Wochenbeginn prüfen, ob die von der Union geforderten Zurückweisungen an den Grenzen rechtlich zulässig wären. Die Union ist dieser Auffassung und verweist auf die Möglichkeit, eine nationale Notlage zu erklären, um das EU-Recht an dieser Stelle auszuhebeln. Dazu gebe es bisher noch keine Rechtsprechung, man müsse es darauf ankommen lassen. Dem widersprach der Migrationsforscher Gerald Knaus. Der Europäische Gerichtshof habe Ungarn das Zurückweisen von Flüchtlingen an der Außengrenze untersagt, so Knaus. Nach seiner Einschätzung ist die Unionsforderung nicht umsetzbar.