Bund und Länder beraten über Migration Die Verantwortung des Kanzlers

Doch im Herbst 2023 ist die Situation eine andere. Um die Herausforderungen zu lösen, die AfD und sonstige Populisten in Schach zu halten, braucht es mehr. Es braucht einen großen Konsens. Ob dieser am Ende eines langen Abends im Kanzleramt entstehen kann, ist sicher fraglich. Es wird ein Prozess sein, den Scholz mit seinen Einladungen an den Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) begonnen hat. Der Prozess muss Früchte tragen. Die Frage der Flüchtlingspolitik brachte die Union unter Angela Merkel an den Rand ihrer Auflösung. Gelöst hat die Union damals gar nichts, es war der EU-Türkei Deal, der dem Land zahlenmäßig Erleichterung verschaffte. Einen gesellschaftlichen Konsens zu der Frage, wieviel (irreguläre) Zuwanderung verträgt das Land eigentlich, wurde nicht geschaffen. Und deshalb liegt für Scholz in der innenpolitischen Krise auch eine historische Chance: Die Union muss beim Thema Migration mit ins Boot - denn wenn es keine dauerhafte Lösung gibt, wird der Wähler unter Verweis auf die Flüchtlings-Kanzlerin Merkel immer auch auf die Union weisen. Und für alle demokratische Parteien geht es um viel mehr als nur um Finanzzusagen oder Bezahlkarten. Es geht um die Frage: Lässt sich der Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. Und diese Frage muss ein deutscher Kanzler allen voran ganz klar mit „Nein“ beantworten - auch wenn diese Antwort unbequem ist. Scholz ist also gut beraten, wenn er Ampel und Union, wenn er Bund und Länder eint. Eine kaum lösbare Aufgabe auf den ersten Blick. Aber das ist nun einmal Führung.