Schleierfahndung gegen illegale Migration Faeser erwägt Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien

CDU-Generalsekretär Linnemann bot der Ampel-Koalition einen parteiübergreifenden Konsens in der Asylpolitik an. Deutschland brauche „so einen Konsens wie 1993“, sagte Linnemann in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstagsausgabe). 1993 hatten sich die damalige Bundesregierung aus Unionsparteien und FDP sowie die damals oppositionelle SPD auf den sogenannten Asyl-Kompromiss verständigt, in dessen Folge das Grundrecht auf Asyl erheblich eingeschränkt wurde.