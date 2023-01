Debatte um die Migration Die Achillesferse der Union

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt setzte dann auch noch ein kleines Ausrufezeichen beim Aspekt Migration. Das geplante neue Einbürgerungsrecht, derzeit in der Ressortabstimmung, sei „nicht zustimmungsfähig“. Ansonsten aber wurde das Thema in Seeon eher stiefmütterlich behandelt. So wurde die Forderung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach einer Obergrenze bei der Zuwanderung von 200.000 Menschen etwa nicht mehr aufgegriffen. Das verwundert insofern, als der Migrationsdruck auf die Kommunen unverändert anhält und auch bayerische Landräte zunehmend verzweifeln. Doch das Thema gilt in der Spitze von CDU und CSU als heißes Eisen. Macht man Stimmung, wie es CDU-Chef Friedrich Merz mit dem Begriff „Sozialtourismus“ in Bezug auf ukrainische Flüchtlinge versuchte? Die CSU erlitt mit dem Thema Flüchtlinge 2018 ganz massiven Schiffbruch, es brachte die Fraktionsgemeinschaft der Schwesterparteien an den Rand der Auflösung.