Neues Abkommen mit Erdogan-Regierung Deutschland schiebt vermehrt Türken ab

Die Ampel-Regierung steht vor allem in den Wahlkämpfen unter Druck, mehr Menschen abzuschieben. Scholz kündigte an, „in großem Stil“ abschieben zu wollen. Die Flüchtlingsrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte den Kurs als „unverantwortlich“. Die Regierung in Ankara steht wegen der Menschenrechtslage und des harschen Vorgehens gegen politische Gegner in der Kritik. Laut Pro Asyl sind die meisten türkischen Asylbewerber in Deutschland Kurden.