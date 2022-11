Aufteilung des CO2-Preises : Mieterbund kritisiert Koalitionseinigung

Berlin Die Ampel-Koalition hat sich darauf geeinigt, dass Mieter den CO2-Preis beim Heizen nicht mehr alleine zahlen müssen. Für den Mieterbund ist der Beschluss unzureichend.

Der Deutsche Mieterbund hat die Koalitionspläne zur Aufteilung des CO2-Preises als unzureichend kritisiert. „Die vorgesehene Regelung eines Stufenmodells ist für Mieter zwar ein kleiner Fortschritt, weil Mieterinnen und Mieter den CO2-Preis in vielen Fällen nicht mehr allein bezahlen müssen“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). „Sie bleibt aber fehleranfällig, intransparent und aufgrund zahlreicher Ausnahmen für Vermieter kann keinesfalls von einer flächendeckenden Entlastung der Mieterinnen und Mieter gesprochen werden.“ Leider sei besonders in angespannten Wohnungsmärkten mit hohen Mieten von wenig Entlastung auszugehen, da beispielsweise Vermieter in Milieuschutzgebieten sich vollständig von einer Kostenbeteiligung befreien lassen könnten, sagte Siebenkotten.