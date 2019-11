Initiative aus Berlin : Mietendeckel verstößt laut Innenministerium gegen Grundgesetz

In Berlin wird heftig um Mieten gestritten - und nicht nur da. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Die rot-rot-grüne Berliner Koalition will bis Anfang kommenden Jahres ein bundesweit bisher einmaliges Mietendeckel-Gesetz beschließen. Dieses verstößt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums aber gegen das Grundgesetz.

Das Land Berlin sei „kompetenzrechtlich gehindert“ Gesetze zur Mietenbegrenzung zu erlassen, schreibt das Innenministerium in einer Mail an den Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner, die die Berliner CDU am Samstag veröffentlichte. Der Grund: Die Mietpreisbegrenzung sei bereits durch den Bund „umfassend und abschließend geregelt“ worden.