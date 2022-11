Alle Termine abgesagt Bayerns Agrarministerin Kaniber bei Unfall mit Dienst-Limousine verletzt

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Unfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden. Sie befinde sich mit mittelschweren Verletzungen in einem Krankenhaus, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. Ihre Fahrerin wurde leicht verletzt. Kaniber musste für die nächsten Tage alle Termine absagen. Die „Bild“-Zeitung hatte als erstes über den Unfall berichtet.