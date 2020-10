IW-Chef Michael Hüther : „Wir haben im Osten weder einen Mezzogiorno noch bloße Flieg-Drüber-Regionen“

Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Michael Hüther, der Direktor des industrienahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), sieht 30 Jahre nach der deutschen Einheit vor allem in der demografischen Entwicklung ein Problem. Die neuen Länder müssten attraktiver vor allem für qualifizierte Zuwanderer werden.

Müssen künftig Ballungszentren in Ost (und West) stärker gefördert werden als ländliche Räume?

Hüther Es gibt weder einen theoretischen noch einen empirischen Grund, einzelne Regionen aus einer Förderstrategie auszuschließen. Es kommt auf spezifische Antworten für spezifische Bedarfslagen an. Metropolräume sind wegen der Dichte-Vorteile für die Wissensgesellschaft natürlich von besonderer Bedeutung, zugleich aber findet die industrielle Wertschöpfung in Deutschland in der Fläche statt. Bildungsinvestitionen vor Ort, Anbindungen durch digitale und Mobilitätsinfrastruktur sind dort zum Beispiel relevant. Es geht darum, das ganze Land mit der Verflechtung seiner Regionen zu sehen. Nach 30 Jahren haben wir weder einen Mezzogiorno noch bloße Flieg-Drüber-Regionen oder Midlands. Es gibt keinen Grund, einzelne Regionen auzulassen.