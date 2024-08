Habeck prüft Milliarden-Bürgschaft SPD, Grüne und Union dringen auf Staatshilfe für Meyer Werft

Scholz hatte in seiner Sommer-Pressekonferenz Ende Juli erklärt: „Wir kümmern uns um das Thema.“ Er sei intensiv im Gespräch mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Es sei gegenwärtig nichts „entscheidungs- und spruchreif“, sagte Scholz. „Aber das ist ein Thema, das für mich eine Top-Priorität hat und aus gutem Grund, denn das ist eine tolle Werft mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die machen großartige Arbeit.“ Er sei davon überzeugt, das, was dort hergestellt werde, werde auch in Zukunft noch gekauft und gebraucht und sei voll wettbewerbsfähig. „Also eine gute Ausgangsbedingung, um etwas dafür zu tun, dass die Werft weitermachen kann“, sagte Scholz.