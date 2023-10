Mutmaßlich Lauterbach-Entführung geplant „Vereinte Patrioten“ — Festnahme im Kreis Mettmann

Damit wurde gegen den 49-Jährigen ein Haftbefehl vollstreckt. Der Beschuldigte sollte offenbar eine regionale Führungsrolle in der Gruppe einnehmen. Dabei sollte er Anschläge auf Einrichtungen der Energieversorgung in Deutschland verüben. Außerdem sei ihm eine Führungsrolle bei der „Durchführung und Konstituierung“ einer neuen Regierung in Deutschland zugedacht gewesen. Der Mann soll am frühen Nachmittag in Düsseldorf dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 49-Jährigen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung von Hochverrat vorgeworfen.