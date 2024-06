Messerattacke in Mannheim Ein mörderischer Angriff auf die Religionsfreiheit

Verstörend ist auch die Dokumentation der Tat. Wohl noch nie wurde in Deutschland eine Mordattacke so hautnah gefilmt und in Blitzesschnelle breit im Internet geteilt. Durch die neuen Medien werden selbst Verbrechen öffentlich und fast live versendet. In diesem Fall allerdings nicht vom Täter, sondern von möglichen Zeugen am Tatort. Ob und wie solche Videos verbreitet werden können, stellt eine freiheitliche Gesellschaft vor schwierige Fragen.