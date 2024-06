Tödliche Messerattacke AfD darf laut Gericht auf Mannheimer Marktplatz demonstrieren

Kanzler Olaf Scholz sicherte angesichts der tödlichen Messerattacke entschiedenes staatliches Einschreiten gegen Gewalt zu und befürwortete schärfere Konsequenzen. „Nicht diejenigen sollen sich fürchten müssen in Deutschland, die in Freiheit und Frieden leben wollen. Sondern diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören“, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Bundestag. Scholz will nach eigener Aussage die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. „Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.“