So lief die Debatte im Bundestag Nach Messer-Attacke: Scholz will Verbrecher nach Afghanistan abschieben, Grüne sind skeptisch

Fast ganz zum Schluss tritt Isabel Cademartori an das Rednerpult im Reichstag. Sie ist SPD-Abgeordnete aus Mannheim. In ihrer Stadt wurde vor einer Woche der Polizist Rouven L. von einem mutmaßlichen Islamisten brutal mit einem Messer attackiert. Zwei Tage später starb er an den schweren Verletzungen, stundenlange Operationen konnten den 29-jährigen Polizisten nicht retten. Cademartori sagt es an diesem Donnerstag in der Plenardebatte des Bundestages emotional, aber ganz klar: „Rouven wurde ermordet, weil er die Meinungsfreiheit schützte.“ Der Täter ist Afghane, 2013 reiste er nach Deutschland ein, sein Asylantrag wurde abgelehnt, dennoch konnte er bleiben.