Debatte nach Gewalttat in Mannheim Kommen jetzt Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien?

Hintergrund des Vorgehens ist dem Vernehmen nach auch die Sorge, dass die Tat für Zustimmung zur AfD bei der Europawahl sorgen könnte. In der Berliner Ampel wurde der Vorstoß zudem als eine Art Kehrtwende der SPD in einer wichtigen migrationspolitischen Frage gedeutet. Überdies wird jetzt über die wachsende Messerkriminalität diskutiert. „Eine Ausweitung von Messerverbotszonen kann örtlich die Polizei stärken und präventiv wirken“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese unserer Redaktion. „Es wird aber nicht jede Tat verhindern können, insbesondere bei radikalisierten oder spontanen Einzeltätern.“ Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, betonte: „Waffen- und Messerverbotszonen sind eine Möglichkeit, ein klares Zeichen gegen Gewalt zu setzen und das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen.“ Es gebe allerdings Beispiele, bei denen ein Gericht die Verbotszonen wieder gekippt habe. „Bund und Länder sollten dafür sorgen, dass die Städte solche Zonen rechtssicher einführen können, wenn sie das für richtig halten.“ Absolute Sicherheit böten aber auch solche Zonen nicht. „Das A und O bleiben die Kontrollen, ob mit oder ohne Verbotszone“, ergänzte Dedy. „Polizei und kommunale Ordnungsdienste müssen personell und technisch so ausgestattet sein, dass sie Waffenverbote auch durchsetzen können.“ Überdies sei das Tragen der meisten gefährlichen Waffen „auch außerhalb möglicher Verbotszonen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt“.