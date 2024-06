Tödlicher Messerangriff in Mannheim Hunderte Menschen gedenken in Heppenheim getötetem Polizisten

Zu der Gedenkveranstaltung mit Schweigeminute hatten die Kreisverwaltung Bergstraße, die Stadt Heppenheim und das Polizeipräsidium Südhessen eingeladen. Am vergangenen Freitag hatte ein 25-jähriger Afghane, der 2014 nach Deutschland kam und mit Familie in Heppenheim lebt, in Mannheim mehrere Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein 29-jähriger Polizeibeamter, der eingriff, starb am Sonntag an den ihm zugefügten Verletzungen. Der Angreifer wurde von einem anderen Polizisten mit einem Schuss gestoppt und liegt im Krankenhaus.