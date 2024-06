Debatte nach tödlicher Attacke auf Polizisten in Mannheim Darf Deutschland Gewalttäter nach Afghanistan abschieben?

Schon wieder Mannheim: Am späten Dienstagabend ist dort ein AfD-Politiker mit einem Messer angegriffen worden. Die Schnittverletzungen seien im Krankenhaus genäht worden, hieß es. Erst am vergangenen Freitag hatte es in Mannheim einen tödlichen Messerangriff gegeben: Ein 25-jähriger Afghane, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, attackierte Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ mit einem Messer. Ein 29-jähriger Polizeibeamter, der eingreifen wollte, erlitt mehrere Stiche im Kopfbereich und starb am Sonntag an den Verletzungen. Seither wird erneut darüber diskutiert, ob Straftäter nach Afghanistan abgeschoben werden können.