Wirtschaftsförderung und mehr Was die Ampel in Meseberg beschlossen hat – und wo es noch Konfliktpotenzial gibt

Die Regierung will vorhandene Daten besser nutzen – bei gleichzeitig hohem Datenschutz. Daten ermöglichten es, „Muster zu erkennen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, zutreffende Modellierungen zu entwickeln, Vorhersagen zu treffen, Text, Bilder, Audio und Video zu erstellen und Aufgaben zu lösen.“ Derzeit würden etwa 80 Prozent der industriell erzeugten Daten nicht weiterverwendet, auch gebe es viele Datenlücken. Daher soll der Zugang zu staatlichen Datenbeständen erweitert oder das Teilen von Daten vereinfacht werden. Mitte 2024 soll zur Umsetzung ein „Dateninstitut“ gegründet werden. In den kommenden zwei Jahren will die Bundesregierung die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Anwendungen in der Verwaltung schaffen. Dabei schließt sie auch die Entwicklung eigener KI-Sprachmodelle nicht aus, die in der Fachsprache als Large Language Models (LLM) bezeichnet werden.