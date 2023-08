Vor der Kabinettsklausur Rauft Euch endlich zusammen!

Dass der SPD-Chef Lars Klingbeil mit einer ersten Wortmeldung nach der Sommerpause mit dem Wort „fassungslos“ gleich Haltungsnoten verteilte, kam ebenfalls nicht überall gut an. Aber es zeigte ganz gut, dass man auch im Willy-Brandt-Haus nicht mehr nachvollziehen konnte, was da im und um den Kabinettssaal so abläuft. Nun gilt Kanzler Olaf Scholz (SPD) als nervenstark und vom eigenen Weg grundsätzlich überzeugt. Aber auch dem Kanzler ist nicht entgangen, dass er persönlich ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt, wenn er in TV-Interviews die Stabilität der Regierung und grundsätzliche Gelassenheit propagiert, sich aber gleichzeitig seine Regierung über ein Projekt zerstreitet, dass in seiner Komplexität doch überschaubar ist. Dass die Kindergrundsicherung kommen soll, darauf haben sich die drei Parteien verständigt. Eine Diskussion über den Umfang in Zeiten knapper Kassen ist verständlich und richtig - ein Ausspielen von einem Gesetz gegen das andere, ein Unding. Denn noch ist Krieg in Europa, die Wirtschaftskrise und die Inflation zwingen zum Handeln, der Unmut der Bevölkerung über Zuwachs und Bewältigung der Migration wird deutlicher. Deswegen: Möge der oft beschworene Geist von Meseberg wirken. Oder anders ausgedrückt: Rauft Euch endlich zusammen!